Бывший пермский чиновник получил повышение в администрации Пермского округа

Бывший начальник департамента дорог и благоустройства администрации Перми Дмитрий Мясоедов с сегодняшнего дня трудоустроился в администрации Пермского муниципального округа на должности заместителя главы. Об этом Ъ-Прикамье сообщили в пресс-службе администрации. Блок вопросов, которые будет курировать бывший городской чиновник, в администрации не раскрыли.