Новый руководитель полиции назначен в Екатеринбурге

Виктор Позняк родился в селе Калиновское Камышловского района. После окончания института МВД начал работать оперуполномоченным отделения уголовного розыска УВД Железнодорожного района Екатеринбурга. Затем возглавлял угрозыск полиции города, был заместителем начальника полиции. Последние два города работал в подразделение по борьбе с наркобизнесом ГУ МВД по Свердловской области.