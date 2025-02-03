Новый руководитель полиции назначен в Екатеринбурге

На эту должность был назначен сотрудник подразделения по борьбе с наркобизнесом ГУ МВД России по Свердловской области Виктор Позняк.
Бывший руководитель полиции Екатеринбурга Максим Метелица с 3 февраля перешел на работу в главк заместителем начальника полиции.
Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, в церемонии представления личному составу приняли участие начальник полиции Александр Воронежский, прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова, первый замглавы Екатеринбурга Игорь Сутягин и первый зампредседателя гордумы Михаил Матвеев.
Виктор Позняк родился в селе Калиновское Камышловского района. После окончания института МВД начал работать оперуполномоченным отделения уголовного розыска УВД Железнодорожного района Екатеринбурга. Затем возглавлял угрозыск полиции города, был заместителем начальника полиции. Последние два города работал в подразделение по борьбе с наркобизнесом ГУ МВД по Свердловской области.
Виктор Позняк награжден ведомственными медалями «За отличие в службе» 3, 2, 1 степени и медалью «За отличие в охране общественного порядка».
Максим Метелица проработал на посту руководителя полиции Екатеринбурга два года. «МК-Урал» писал, что 18 января 2023 года личному составу гарнизона УМВД по Екатеринбургу был представлен новый начальник — подполковник Максим Метелица. Ранее он возглавлял ОВД ЗАТО Новоуральск.