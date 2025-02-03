Туск призвал ЕС продемонстрировать силу в отношениях с США

«Польша со всей уверенностью будет тем государством, которое будет призывать к здоровому рассудку и осторожности, но мы также должны громко и ясно заявить, что все попытки начать какие-то войны — таможенные, торговые — это тотальное недопонимание. Это был бы один из ужаснейших парадоксов, если бы мы сейчас как союзники вошли в совершенно бессмысленный конфликт. Я надеюсь, что… дружественная, но твердая позиция Европейского союза, может быть, дойдет до американской администрации», — заявил польский премьер.