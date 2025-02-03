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Лукашенко поручил правительству работать до формирования нового состава

Лукашенко принял отставку правительства Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президентом Беларуси Александром Лукашенко принята отставка правительства страны, сообщает пресс-служба президента.

Ранее стало известно, что правительство Беларуси сложило полномочия 3 февраля перед избранным президентом.

В этот же день главой государства был подписан указ (№ 47 от 3 февраля 2025-Го) о полномочиях белорусского правительства. Отмечается, что согласно Конституции Беларуси 3 февраля 2025-го Совмин сложил полномочия перед вновь избранным президентом.

При этом руководствуясь Конституцией, белорусский президент для обеспечения бесперебойной работы исполнительной власти своим Указом поручил главе правительства, замам премьер-министра и министрам, а также председателям госкомитетов и главе Аппарата Совмина продолжить выполнять обязанности до формирования нового состава правительства. Это регламентируют соответствующие статьи главного закона страны (п. 7 ст. 84 и ч.11 ст. 106 Конституции Беларуси).

В пресс-службе президента добавили, что, как и раньше, в составе правительства будут главы Госконтроля, Белстата, президиума НАН, правления Белкоопсоюза.

Тем временем ЦИК сообщил, что более 5,1 миллиона белорусов проголосовали за Лукашенко на выборах.

И мы писали еще, что Белстат назвал число белорусских школьников, дошкольников и учащихся.