Лукашенко поручил правительству работать до формирования нового состава

При этом руководствуясь Конституцией, белорусский президент для обеспечения бесперебойной работы исполнительной власти своим Указом поручил главе правительства, замам премьер-министра и министрам, а также председателям госкомитетов и главе Аппарата Совмина продолжить выполнять обязанности до формирования нового состава правительства. Это регламентируют соответствующие статьи главного закона страны (п. 7 ст. 84 и ч.11 ст. 106 Конституции Беларуси).