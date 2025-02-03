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Молдова получит 15,4 миллиона евро на строительство ЛЭП Бельцы — Сучава

КИШИНЕВ, 3 фев — Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит Молдове грант в размере 15,4 млн евро на строительство воздушной линии электропередач Бельцы — Сучава.

Источник: Ministerul energiei al Republicii Moldova

Для начала переговоров и одобрения подписания грантового соглашения между Республикой Молдова, ГП Moldelectrica и ЕБРР парламентская комиссия по внешней политике и европейской интеграции утвердила консультативное заключение на заседании в понедельник. Деньги предназначены для строительства воздушной ЛЭП для транспортировки электроэнергии напряжением 400 кВ, которая соединит молдавские Бельцы и румынскую Сучаву.

Проект предусматривает также реконструкцию бельцкой электростанции напряжением 400 кВ. Средства также предназначены для реабилитации участков сетей электропередачи на территории Молдавии.

По мнению специалистов, реализация данного проекта позволит повысить энергетическую безопасность Республики Молдова, особенно в северном регионе, который является одним из самых уязвимых.

говорится в сообщении пресс-службы парламента

Грант, который предоставит ЕБРР, покрывает 20% общей стоимости проекта, которая составляет 77 миллионов евро. Ранее в рамках реализации проекта «Объединение электросетей между Республикой Молдова и Румынией, II этап» парламент ратифицировал кредитное соглашение с ЕБРР, которое предусматривает выделение кредита в 30,8 миллиона евро. Еще 30,8 миллиона евро предоставит Европейский инвестиционный банк.

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