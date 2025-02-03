Молдова получит 15,4 миллиона евро на строительство ЛЭП Бельцы — Сучава

Для начала переговоров и одобрения подписания грантового соглашения между Республикой Молдова, ГП Moldelectrica и ЕБРР парламентская комиссия по внешней политике и европейской интеграции утвердила консультативное заключение на заседании в понедельник. Деньги предназначены для строительства воздушной ЛЭП для транспортировки электроэнергии напряжением 400 кВ, которая соединит молдавские Бельцы и румынскую Сучаву.