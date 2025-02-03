Азербайджан начал антитеррористическую операцию на границе с Россией

Азербайджан и Россия развивают сотрудничество в области борьбы с терроризмом. Так, в январе 2023 года президент Ильхам Алиев утвердил соглашение между правительствами двух стран об информационном сотрудничестве при противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при трансграничном перемещении средств.