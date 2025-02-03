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В Севастополе участникам Великой Отечественной выплатят по 200 тысяч

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости Крым. В Севастополе участники Великой Отечественной получат дополнительные выплаты в честь 80-летия Победы. Об этом в понедельник сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«Принял решение о дополнительных единовременных региональных выплатах в Севастополе в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, инвалиды и участники Великой Отечественной войны дополнительно получат 200 тысяч рублей, жители блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя и Сталинграда, бывшие несовершеннолетние узники — по 50 тысяч рублей из бюджета Севастополя.

Также принято решение о выплатах труженикам тыла и членам семей погибших или умерших инвалидов и участников ВОВ — по 20 тысяч, детям войны — по 5 тысяч рублей.

Региональные выплаты вводятся в дополнение к федеральным, их доведут до людей в марте уточнил губернатор.

В Республике Крым единовременные выплаты ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны, непосредственно принимавшим участие в боевых действиях, увеличены в 2025 году с 50 до 200 тысяч рублей.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о единовременной выплате по 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны и вдовам воинов-фронтовиков из федерального бюджета.