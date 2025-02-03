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В Молдавии заявили о нарушении воздушного пространства беспилотником

КИШИНЕВ, 3 фев — РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в ночь на понедельник нарушил воздушное пространство Молдавии, но вскоре покинул территорию республики, утверждают в молдавском минобороны.

Источник: Sputnik

«Сегодня ночью беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нарушил воздушное пространство Республики Молдова… Нарушение было зафиксировано между 00.30 (01.30 по мск) и 00.45 часов. Траектория полета: Павловка, Украина — Карманова — Маяк — Григориополь. После этого БПЛА покинул воздушное пространство Республики Молдова по той же траектории», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram‑канале.

Отмечается, что полет был обнаружен и отслежен системами контроля воздушного пространства национальной армии.