В Молдавии заявили о нарушении воздушного пространства беспилотником

«Сегодня ночью беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нарушил воздушное пространство Республики Молдова… Нарушение было зафиксировано между 00.30 (01.30 по мск) и 00.45 часов. Траектория полета: Павловка, Украина — Карманова — Маяк — Григориополь. После этого БПЛА покинул воздушное пространство Республики Молдова по той же траектории», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram‑канале.