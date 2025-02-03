МИД Финляндии дал рекомендации для желающих воевать на Украине

Добровольное участие в боевых действиях на стороне Украины не считается преступлением в Финляндии и согласно международному гуманитарному праву, но за преступления, в том числе военные, будет грозить уголовная ответственность на родине, предупреждает МИД. Ведомство обратило внимание желающих, что иностранцы обычно заключают контракт на службу в ВСУ на три года, расторгнуть его почти невозможно, Финляндия не сможет в этом помочь. Дальнейшая подготовка не соответствует нормам, принятым в Финляндии.