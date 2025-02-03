Еще две чиновницы из Самарской области перешли на службу в Курскую область

Светлана Дроздова назначена врио помощника губернатора. Она будет заниматься вопросами, связанными со строительной отраслью и оказанием помощи переселенцам.
Елена Атанова стала врио советника губернатора Курской области. В ее ведении будет градостроительная политика, вопросы инвестиционной деятельности, взаимодействие с федеральным центром.
Напомним, в декабре 2025 г. депутат Государственной думы от Самарской области Александр Хинштейн был назначен врио губернатора Курской области.
В январе 2025 г. в его команду перешла бывший депутат Самарской городской думы Олеся Дворцова. Она получила должность советника. Также в Курскую область отправилась экс-замминистра строительства Самарской области Анна Урусова, получившая пост врио первого заместителя министра строительства.