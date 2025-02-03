Юрий Слюсарь рассказал о реализации новых инвестпроектов на Дону

В донском регионе сейчас реализуют девять инвестпроектов, их общая стоимость — 85 млрд рублей. Каждый из них связан с развитием новых отраслей промышленности, рассказал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, ежегодно бюджет региона получает налогами порядка шести млрд рублей.
Среди ближайших планов — строительство завода «Бештау» на западной окраине Ростова. Там будут выпускать компьютерную технику — от мышек до ноутбуков. Кроме того, в регионе возводят завод по выпуску гражданских беспилотников «Робоавиа».
В 2024 году в Ростовской области появился научно-производственный центр беспилотных авиационных систем. Для улучшения оснащения будут поданы заявки на получение федерального софинансирования.
Суммарно на новых предприятиях будут работать около двух тысяч человек.