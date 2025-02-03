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Юрий Слюсарь рассказал о реализации новых инвестпроектов на Дону

Их общая стоимость — 85 млрд рублей.

Источник: РИА "Новости"

В донском регионе сейчас реализуют девять инвестпроектов, их общая стоимость — 85 млрд рублей. Каждый из них связан с развитием новых отраслей промышленности, рассказал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, ежегодно бюджет региона получает налогами порядка шести млрд рублей.

Среди ближайших планов — строительство завода «Бештау» на западной окраине Ростова. Там будут выпускать компьютерную технику — от мышек до ноутбуков. Кроме того, в регионе возводят завод по выпуску гражданских беспилотников «Робоавиа».

В 2024 году в Ростовской области появился научно-производственный центр беспилотных авиационных систем. Для улучшения оснащения будут поданы заявки на получение федерального софинансирования.

Суммарно на новых предприятиях будут работать около двух тысяч человек.