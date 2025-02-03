Юрий Слюсарь рассказал о реализации новых инвестпроектов на Дону

В донском регионе сейчас реализуют девять инвестпроектов, их общая стоимость — 85 млрд рублей. Каждый из них связан с развитием новых отраслей промышленности, рассказал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, ежегодно бюджет региона получает налогами порядка шести млрд рублей.