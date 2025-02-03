В Ростовской области задержали министра финансов региона

В Ростове-на-Дону задержали заместителя губернатора — министра финансов региона Лилию Федотову. Эту информацию подтвердили в донском правительстве.
По данным властей, представители правоохранительных органов провели задержание сегодня, 3 февраля. Сейчас ведутся следственные действия. Ранее сообщалось об обысках дома и на месте работы Лилии Федотовой.
Напомним, уголовное дело в отношении главы донского минфина завели по подозрению в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
По предварительной версии СК, в 2020 году чиновник при наличии свободных остатков бюджетных средств необоснованно привлекла для нужд области кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд рублей по ставкам свыше 6% годовых. В итоге ущерб региональной казне составил 1,9 млрд рублей.