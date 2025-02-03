Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области задержали министра финансов региона

Власти региона подтвердили задержание министра финансов Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону задержали заместителя губернатора — министра финансов региона Лилию Федотову. Эту информацию подтвердили в донском правительстве.

По данным властей, представители правоохранительных органов провели задержание сегодня, 3 февраля. Сейчас ведутся следственные действия. Ранее сообщалось об обысках дома и на месте работы Лилии Федотовой.

Напомним, уголовное дело в отношении главы донского минфина завели по подозрению в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По предварительной версии СК, в 2020 году чиновник при наличии свободных остатков бюджетных средств необоснованно привлекла для нужд области кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд рублей по ставкам свыше 6% годовых. В итоге ущерб региональной казне составил 1,9 млрд рублей.