The Hill: цель Трампа на Ближнем Востоке — пять соглашений

На Ближнем Востоке настал редкий момент: возможности перевешивает риски, и умело примененная американская сила и влияние могут привести к прорывам, которые когда-то считались невообразимыми. Теперь у Трампа есть потенциал построить новый региональный порядок, основанный на самом редком товаре на Ближнем Востоке — мире, говорится в статье.
В Сирии и Ливане первой задачей США является укрепление их новых правительств, чтобы внешние силы, такие как Иран или Турция, не могли жонглировать властью за кулисами. В Ливане Вашингтон должен помешать возродить жемчужину в короне региональных доверенных лиц Ирана — «Хезболлу»; в Сирии — помочь новому правительству вытеснить российских военных с баз в Средиземном море и оказать поддержку курдам, друзам, христианам и алавитам в качестве полноправных партнеров в «свободной, единой, но децентрализованной» Сирии, предполагается в статье.
США также должны поощрять постепенные шаги, включая соглашение о демаркации границы и мониторинге между Израилем и Ливаном и обновление полувекового соглашения о буферной зоне на Голанских высотах между Израилем и Сирией, прежде чем добиваться соглашений о ненападении и полноценных мирных договоров.
Это стало бы тектоническим сдвигом, который бы открыл шлюзы для более широкого круга арабских и мусульманских государств — от партнеров Эр-Рияда по Совету сотрудничества арабских государств Персидского залива до более отдаленных стран, таких как Индонезия и Мавритания, — для достижения собственных соглашений с Израилем. Их Эр-Рияд хочет видеть как подтверждение своего решения примириться с еврейским государством.
Триггером для этого процесса послужат устойчивое спокойствие в секторе Газа, основанное на соглашении о прекращении огня и освобождении заложников, и согласие Израиля на реформирование палестинской администрации.
Однако добиться уступок от всех сторон будет непросто. Договоренности могут быть сорваны в любой момент.
ХАМАС может нарушить режим прекращения огня. Ливанские политики могут дать «Хезболле» шанс на возрождение. Новое руководство Сирии может вспомнить о своих джихадистских корнях, что приведет к потере международной поддержки и возобновлению гражданской войны.
Саудовская Аравия может потребовать в палестинском вопросе больше, чем любой израильский лидер согласится дать после событий 7 октября 2023 года. А крайне правые израильтяне, опасаясь потери своей мессианской мечты о великом Израиле, могут разжечь конфликт на Западном берегу.
Но еще хуже то, что Иран, который стремится к прорыву в ядерной сфере, может компенсировать свои военные уязвимости. Это перевернет перспективы мира и спровоцирует региональную гонку ядерных вооружений, считает The Hill.
Превращение возможностей в реальность начнется с завтрашнего разговора Трампа и Нетаньяху.