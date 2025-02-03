Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Hill: цель Трампа на Ближнем Востоке — пять соглашений

Когда президент США Дональд Трамп во вторник примет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белом доме, их разговор будет посвящен Ближнему Востоку, где ошеломляющая военная мощь Израиля изменила баланс сил в пользу США и их союзников сильнее, чем когда-либо за последние десятилетия. Задача Трампа — понять, как воспользоваться этим моментом, пишет The Hill.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

На Ближнем Востоке настал редкий момент: возможности перевешивает риски, и умело примененная американская сила и влияние могут привести к прорывам, которые когда-то считались невообразимыми. Теперь у Трампа есть потенциал построить новый региональный порядок, основанный на самом редком товаре на Ближнем Востоке — мире, говорится в статье.

В частности, он должен достичь с израильскими партнерами США мирных соглашений на пяти фронтах: с Сирией, Ливаном, Саудовской Аравией, палестинцами и более широким кругом арабских и мусульманских стран. И это не несбыточная мечта.

В Сирии и Ливане первой задачей США является укрепление их новых правительств, чтобы внешние силы, такие как Иран или Турция, не могли жонглировать властью за кулисами. В Ливане Вашингтон должен помешать возродить жемчужину в короне региональных доверенных лиц Ирана — «Хезболлу»; в Сирии — помочь новому правительству вытеснить российских военных с баз в Средиземном море и оказать поддержку курдам, друзам, христианам и алавитам в качестве полноправных партнеров в «свободной, единой, но децентрализованной» Сирии, предполагается в статье.

США также должны поощрять постепенные шаги, включая соглашение о демаркации границы и мониторинге между Израилем и Ливаном и обновление полувекового соглашения о буферной зоне на Голанских высотах между Израилем и Сирией, прежде чем добиваться соглашений о ненападении и полноценных мирных договоров.

Важную роль сыграл бы трехсторонний пакет соглашений об обороне и нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем, согласованный администрацией Джо Байдена.

Это стало бы тектоническим сдвигом, который бы открыл шлюзы для более широкого круга арабских и мусульманских государств — от партнеров Эр-Рияда по Совету сотрудничества арабских государств Персидского залива до более отдаленных стран, таких как Индонезия и Мавритания, — для достижения собственных соглашений с Израилем. Их Эр-Рияд хочет видеть как подтверждение своего решения примириться с еврейским государством.

Триггером для этого процесса послужат устойчивое спокойствие в секторе Газа, основанное на соглашении о прекращении огня и освобождении заложников, и согласие Израиля на реформирование палестинской администрации.

Самое сложное — убедить в этом Нетаньяху. Но если Трамп добавит в ближневосточное уравнение перспективу мира Израиля со всеми другими его соседями, включая саудовцев, Нетаньяху может согласиться.

Однако добиться уступок от всех сторон будет непросто. Договоренности могут быть сорваны в любой момент.

ХАМАС может нарушить режим прекращения огня. Ливанские политики могут дать «Хезболле» шанс на возрождение. Новое руководство Сирии может вспомнить о своих джихадистских корнях, что приведет к потере международной поддержки и возобновлению гражданской войны.

Саудовская Аравия может потребовать в палестинском вопросе больше, чем любой израильский лидер согласится дать после событий 7 октября 2023 года. А крайне правые израильтяне, опасаясь потери своей мессианской мечты о великом Израиле, могут разжечь конфликт на Западном берегу.

Но еще хуже то, что Иран, который стремится к прорыву в ядерной сфере, может компенсировать свои военные уязвимости. Это перевернет перспективы мира и спровоцирует региональную гонку ядерных вооружений, считает The Hill.

Все это потребует от Трампа мастерства, настойчивости, креативности и изрядной дозы балансирования на грани.

Превращение возможностей в реальность начнется с завтрашнего разговора Трампа и Нетаньяху.

Трамп Дональд
дипломатия