The Hill: цель Трампа на Ближнем Востоке — пять соглашений

В Сирии и Ливане первой задачей США является укрепление их новых правительств, чтобы внешние силы, такие как Иран или Турция, не могли жонглировать властью за кулисами. В Ливане Вашингтон должен помешать возродить жемчужину в короне региональных доверенных лиц Ирана — «Хезболлу»; в Сирии — помочь новому правительству вытеснить российских военных с баз в Средиземном море и оказать поддержку курдам, друзам, христианам и алавитам в качестве полноправных партнеров в «свободной, единой, но децентрализованной» Сирии, предполагается в статье.