ВОЗ заморозила набор персонала из-за нехватки средств после ухода США из организации

«Заявление США обострило ситуацию, и мы объявили о ряде мер с немедленным вступлением в силу, чтобы максимально защитить нашу работу над рабочей силой: мы проводим стратегическое согласование ресурсов с деятельностью, мы замораживаем набор персонала, за исключением наиболее критически важных областей, мы значительно сокращаем расходы на командировки», — приводятся слова Гебрейесуса на странице ВОЗ в социальной сети X (бывш. Twitter).
Кроме того, он добавил, что организация стремится к пересмотру крупных контрактов на закупки и сокращению капитальных вложений.
Гебрейесус при этом выразил надежду на то, что США пересмотрят свое решение и вернутся в ВОЗ.
Ранее, 20 января, президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Штатов из ВОЗ. Он аргументировал это тем, что население КНР превышает количество людей, проживающих в Америке, но, несмотря на это, Китай переводит в разы меньше средств в ВОЗ. Поэтому, по его словам, и было принято решение о выходе из организации.
После этого решения СМИ сообщили о приостановке ВОЗ набора новых сотрудников после выхода США из организации. Также были значительно сокращены расходы на поездки сотрудников. Другие меры включают ограничения на замену электронного оборудования, пересмотр крупных контрактов и приостановку ремонта офисов и капитальных вложений.
Однако позднее, 26 января, Трамп не исключил, что США могут остаться в организации. По его словам, США ежегодно спонсировали организацию на $500 млн, в то время как Китай — всего на $39 млн. При этом он рассказал, что представители организации предлагали ему отменить решение о выходе взамен на снижение выплат в ВОЗ до $39 млн ежегодно.