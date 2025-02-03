ВОЗ заморозила набор персонала из-за нехватки средств после ухода США из организации

Однако позднее, 26 января, Трамп не исключил, что США могут остаться в организации. По его словам, США ежегодно спонсировали организацию на $500 млн, в то время как Китай — всего на $39 млн. При этом он рассказал, что представители организации предлагали ему отменить решение о выходе взамен на снижение выплат в ВОЗ до $39 млн ежегодно.