Грузия отозвала свою делегацию из ПАСЕ

ПАСЕ 29 января приняла резолюцию о признании полномочий грузинской делегации, однако с тем условием, что до апреля в стране будут назначены новые парламентские выборы и освобождены «политические заключенные». Права грузинской делегации будут ограничены, а полномочия пересмотрены в апреле. Ее глава Тея Цулукиани заявила, что Грузия прекращает работу в ПАСЕ в ответ на это решение.