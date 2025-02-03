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Воронежский губернатор Гусев поручил контролировать ситуацию с отоплением МКД

Губернатор Воронежской области Александр Гусев провел в региональном правительстве совещание, в ходе которого обсудил ситуацию с отоплением домов граждан.

Источник: Максим Блинов/POOL/ТАСС

Об этом политик рассказал в своем Telegram-канале.

Глава нашего края подчеркнул, что подготовка к текущему отопительному сезону была тщательной даже в условиях ухода с воронежского рынка группы компаний «ПИК-Комфорт». В многоквартирных домах, которые она обслуживала, было обнаружено большое количество нарушений.

После перехода МКД под контроль управляющих компаний обстановка сильно улучшилась. В октябре-декабре по итогам проверок было выдано лишь 24 предписания на устранение нарушений.

Попросил коллег не расслабляться — зима еще не закончилась — и держать на особом контроле работу управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.

ЖКХ