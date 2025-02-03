Воронежский губернатор Гусев поручил контролировать ситуацию с отоплением МКД

Об этом политик рассказал в своем Telegram-канале.
Глава нашего края подчеркнул, что подготовка к текущему отопительному сезону была тщательной даже в условиях ухода с воронежского рынка группы компаний «ПИК-Комфорт». В многоквартирных домах, которые она обслуживала, было обнаружено большое количество нарушений.
После перехода МКД под контроль управляющих компаний обстановка сильно улучшилась. В октябре-декабре по итогам проверок было выдано лишь 24 предписания на устранение нарушений.
Попросил коллег не расслабляться — зима еще не закончилась — и держать на особом контроле работу управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.