Власти отреагировали на задержание замгубернатора Ростовской области

«Сегодня правоохранительными органами была задержана заместитель Губернатора Ростовской области, министр финансов Лилия Федотова. Проводятся следственные действия. Правительство региона оказывает содействие следствию.», — сообщает замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Сергей Тюрин.
Следствие утверждает, что министр финансов взяла в 2020 году коммерческий кредит на 12 млрд рублей по ставке более 6. Сейчас дома и на работе заместителя губернатора, министра финансов региона, происходит обыск.
Напомним, что ранее Городской репортер сообщал, что в Ростове задержали министра финансов региона.