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Власти отреагировали на задержание замгубернатора Ростовской области

В правительстве Ростовской области отреагировали на задержание министра финансов, замгубернатора Ростовской области Лилии Федотовой. Об этом сообщает 161. RU.

«Сегодня правоохранительными органами была задержана заместитель Губернатора Ростовской области, министр финансов Лилия Федотова. Проводятся следственные действия. Правительство региона оказывает содействие следствию.», — сообщает замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Сергей Тюрин.

Следствие утверждает, что министр финансов взяла в 2020 году коммерческий кредит на 12 млрд рублей по ставке более 6. Сейчас дома и на работе заместителя губернатора, министра финансов региона, происходит обыск.

Напомним, что ранее Городской репортер сообщал, что в Ростове задержали министра финансов региона.