Орбан сделал выбор между Россией и Евросоюзом: «‎Путин всегда держит слово!»

«Когда я в 2009 году стоял на пороге возвращения к власти, я встретился с ним и договорился, что мы сосредоточимся на будущем. Мы заключили множество соглашений. Путин всегда держал своё слово. С Россией легко достичь рационального соглашения. С людьми в Брюсселе это почти невозможно», — вспомнил Орбан.