Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан сделал выбор между Россией и Евросоюзом: «‎Путин всегда держит слово!»

Президент России Владимир Путин всегда держит своё слово, что даёт повод Будапешту с доверием относиться к Москве. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время беседы со швейцарской газетой Neue Zürcher Zeitung.

Источник: AP 2024

По мнению венгерского политика, куда легче будет заключить толковую сделку с РФ, нежели с Евросоюзом.

«Когда я в 2009 году стоял на пороге возвращения к власти, я встретился с ним и договорился, что мы сосредоточимся на будущем. Мы заключили множество соглашений. Путин всегда держал своё слово. С Россией легко достичь рационального соглашения. С людьми в Брюсселе это почти невозможно», — вспомнил Орбан.

Венгерский премьер рассказал, что Евросоюз оказывает поддержку лишь его оппозиционерам во внутренней политике, поэтому ему «пришлось победить Брюссель и неправительственные организации». По словам политика, невероятно трудно сидеть за одним столом и о чём-то договариваться с теми, кто мечтает увидеть твой крах на каждых выборах.

Виктор Орбан остаётся одним из немногих европейских политиков, которые не требуют каждый день как-то по-новому помогать Киеву или обкладывать Россию санкциями. Напротив, он видит в Украине бомбу для «подрыва» экономики Европы, посему считает опасным её возможное вступление в ЕС. Венгерский премьер также регулярно призывает пересмотреть или отменить все антироссийские санкции, поскольку они вредят самому Евросоюзу.

ЕС