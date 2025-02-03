В ЕС не собираются обсуждать прекращение помощи Киеву

«Типа, мы этой сотки так и не увидели. У старикашки Байдена спросите за бабки. Это, конечно, наглое и циничное вранье. Сотка разошлась по карманам ворья всех мастей от Вашингтона до Киева. Это бабло сосали глубокие глотки в американских Минобороны, ЦРУ и на предприятиях ВПК. Причем ввиду объемов выделенного — долго и с нескрываемым удовольствием. Распил продолжился в Киеве: тырили миллиардами и сами деньги, и купленное на них оружие, которое теперь находят в разных частях света», — заявил Медведев.