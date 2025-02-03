Вучич предложил протестующим в Сербии приступить к переговорам 5 февраля

«Если преподаватели и студенты вузов придерживаются позиции, что требования частично или полностью не выполнены, необходимо начать диалог по этому и другим вопросам, которые могут сыграть роль в преодолении сложившейся ситуации», — говорится в письме (цитата по Tanjug). «Приглашаю вас 5 февраля в удобное для вас время начать разговоры ради благополучия молодых людей и всего общества», — написал сербский лидер.