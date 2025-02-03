Вучич предложил протестующим в Сербии приступить к переговорам 5 февраля

«Если преподаватели и студенты вузов придерживаются позиции, что требования частично или полностью не выполнены, необходимо начать диалог по этому и другим вопросам, которые могут сыграть роль в преодолении сложившейся ситуации», — говорится в письме (цитата по Tanjug). «Приглашаю вас 5 февраля в удобное для вас время начать разговоры ради благополучия молодых людей и всего общества», — написал сербский лидер.
Массовые протесты проходят по всей Сербии с начала ноября 2024 года. Поводом для протестов стала гибель 15 человек в результате обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде. Протестующие требовали раскрытия всех документов, связанных с реконструкцией железнодорожного вокзала, и привлечения к уголовной ответственности виновных в трагедии.
28 января премьер Сербии Милош Вучевич подал в отставку после 24-часовой блокады главной магистральной развязки Белграда. Однако протесты не прекратились. 30 января студенты устроили 90-километровый марш под символическим лозунгом «В шаге до правды». В ходе акции демонстранты обвинили власти страны в невыполнении их требований.