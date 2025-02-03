WSJ: Россия выигрывает гонку за господство в Арктике

Обстановка в Арктике никогда не была такой жаркой. США и Россия находятся всего в 85 километрах друг от друга через Берингов пролив. Но геополитически они дальше, чем когда-либо за последние десятилетия, считает The Wall Street Journal.

Источник: РИА "Новости"

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

«Арктика — это регион потенциального будущего конфликта», — заявил командующий Северным флотом ВМФ России Александр Моисеев на недавней арктической конференции в Санкт-Петербурге.

Министерство внутренней безопасности США в 2023 году признало, что способность России поддерживать мощное присутствие в Северном Ледовитом океане превосходит возможности США.

У Северной Америки нет военной инфраструктуры на Крайнем Севере, что пагубно отражается на американской безопасности в этом регионе, говорится в статье.

NORAD — совместное американо-канадское командование, созданное в 1958 году для защиты континента от нападения со стороны СССР. NORAD пытается обнаружить любое надвигающееся нападение со стороны Северного полюса, однако его сеть наблюдения, состоящая из спутников, наземных радаров и баз ВВС, устарела.

Россия и Китай развертывают новые ракеты, которые могут летать гораздо дальше предыдущих аналогов, достигая скорости, в пять раз превышающей скорость звука. Это может вывести из строя существующие датчики Америки.

США и Канада работают над модернизацией NORAD путем замены радиолокационных систем и повышения обороноспособности. Например, Канада, которая отстает от большинства стран НАТО по расходам на оборону, недавно купила у США 88 истребителей F-35, которые она разместит на северных базах.

Арктика также является зоной интенсивной коммерческой конкуренции.

У США нет арктических глубоководных портов для размещения тяжелых контейнеровозов. На большей части Аляски нет автомобильных или железных дорог, что затрудняет доступ к Крайнему Северу.

Канада, чья арктическая территория уступает только России, имеет лишь один глубоководный порт, обеспечивающий доступ к Северному Ледовитому океану, и он находится в 800 километрах к югу от полярного круга. Аэропорты в отдаленных местах имеют взлетно-посадочные полосы из утрамбованной земли или гравия, что делает их непригодными для коммерческих грузовых лайнеров или реактивных самолетов.

Кроме того, в последнее время Россия все больше открывает свою арктическую территорию для Китая. Китайские компании стали крупными инвесторами и поставщиками оборудования для российских энергетических проектов, включая проекты «Ямал СПГ» и «Арктик 2 СПГ».

По данным «Росатома», в 2024 году был зафиксирован рекордный объем транзитных грузов по Северному морскому пути. Почти весь этот груз был отправлен из России в Китай, и более половины составляла сырая нефть.

Тем не менее общий объем перевозимых грузов — лишь малая толика перевозок сырой нефти через Суэцкий канал. Хотя СМП позволяет сократить время транзита на две недели, арктические льды остаются опасным препятствием, несмотря на сокращение ледового покрова.

Россия также лидирует в освоении арктических богатств.

Освоение арктического региона началось десятилетия назад, и сейчас российская Арктика обеспечивает России около 10% ее валового внутреннего продукта, включая 17% продаж нефти, 80% природного газа и одну треть всего рыболовства. Для сравнения, в 2023 году на долю Аляски пришлось всего 0,2% ВВП США, а на северные территории Канады — менее 1% экономической активности страны.

Россия претендует на еще не изученные ресурсы на дне Арктики.

В России собрали географические доказательства в поддержку аргумента о том, что подводный хребет Ломоносова, на который также претендуют Дания и Канада и который потенциально богат нефтью и природным газом, является частью российской территории. Москва предоставила карты морского дна, составленные военными и российскими учеными, комиссии ООН, которая рассматривает спорные претензии. Несмотря на отсутствие решения о принадлежности хребта, Россия все чаще проводит испытания, картографируя морские течения вокруг него и отбирая образцы почвы.

России лидирует по количеству ледоколов: их у нее три десятка, причем многие работают на атомных двигателях, что обеспечивает большую мощность и большую автономность в море.

Для сравнения, у США всего три полярных ледокола, одному из которых 50 лет, а другой был выведен из эксплуатации в прошлом году после пожара на борту. Береговая охрана США в декабре приобрела подержанный коммерческий ледокол и планирует начать арктические операции в следующем году.

Китай, чья самая северная точка находится более чем в 1400 километрах от Северного полярного круга, в 2024 году отправил в регион три полярных ледокола. Он давно стремится играть более важную роль в Арктике, где таяние льдов, как считает руководство страны, откроет экономические возможности. В 2018 году Китай объявил себя «приарктической» страной и «важным участником арктических дел».