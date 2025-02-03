Владимир Путин наградил жителей Башкирии госнаградами

Аппаратчику газоразделения завода «Мономер» Ришату Ахмедьянову, электромонтёру Ришату Кантюкову, слесарю по контрольно-измерительным приборам и автоматике Юрию Патрикееву, машинисту технологических насосов нефтеперерабатывающего завода Рафаэлю Сайфутдинову, начальнику управления Ирине Соломатиной, инженеру-механику Владимиру Шкаликову компании «Газпром нефтехим Салават» — «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации».