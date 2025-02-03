Владимир Путин наградил жителей Башкирии госнаградами

Согласно указу, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награждён секретарь межведомственного совета общественной безопасности Республики Башкортостан Валерий Олейник.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награждена глава администрации Иглинского района Гюзель Насырова.
Врач клиники башкирского государственного медицинского университета Азат Баязитов награждён медалью «За храбрость II степени».
Главе Буруновского сельсовета Гафурийского района Марату Рахматуллину присвоено звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации».
Аппаратчику газоразделения завода «Мономер» Ришату Ахмедьянову, электромонтёру Ришату Кантюкову, слесарю по контрольно-измерительным приборам и автоматике Юрию Патрикееву, машинисту технологических насосов нефтеперерабатывающего завода Рафаэлю Сайфутдинову, начальнику управления Ирине Соломатиной, инженеру-механику Владимиру Шкаликову компании «Газпром нефтехим Салават» — «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации».