Гуцул заявила, что власти Молдавии пытаются добиться ее отставки

«Уголовное дело против меня является заказным и носит заказной характер, чтобы лишить меня статуса. Власти давят и на народное собрание, чтобы они отстранили меня от должности, все суды также созданы, чтобы отстранить меня от должности. Это дело должно быть прекращено», — заявила Гуцул журналистам после очередного заседания суда по делу о незаконном финансировании партии «Шор».