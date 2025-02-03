Гуцул заявила, что власти Молдавии пытаются добиться ее отставки

Ранее председатель Народного собрания (парламент) Гагаузской автономии Дмитрий Константинов заявил, что Служба информации и безопасности Молдавии потребовала от него обеспечить отставку главы автономии.
«Уголовное дело против меня является заказным и носит заказной характер, чтобы лишить меня статуса. Власти давят и на народное собрание, чтобы они отстранили меня от должности, все суды также созданы, чтобы отстранить меня от должности. Это дело должно быть прекращено», — заявила Гуцул журналистам после очередного заседания суда по делу о незаконном финансировании партии «Шор».
Она добавила, что на нее оказывается моральное давление. Также Гуцул пожаловалась, что судебные процессы отнимают много рабочего времени.
Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии «Шор» Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.