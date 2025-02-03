Стармер заявил, что Великобритания не будет выбирать между США и ЕС

«Очень важно сотрудничать с ними обоими, и нам это не кажется выбором по принципу “или-или”. Мы ежедневно очень плотно сотрудничаем с нашими европейскими союзниками, особенно по теме Украины. Однако мы также сотрудничаем с США в сферах безопасности и обороны, где нас связывают особые отношения. Так было всегда и так будет еще много-много лет», — сказал Стармер. «[В интересах страны] нам кажется важным работать с обоими партнерами, особенно в это нестабильное время», — добавил глава британского правительства.
Отвечая на вопрос о потенциальных последствиях войны тарифов между ЕС и США, Стармер заявил о важности поддержания «открытых и прочных торговых отношений». Он также добавил, что Вашингтону и Брюсселю предстоит «интенсивный переговорный процесс».
Касаясь темы Украины, Стармер заявил, что Лондон поддерживает концепцию «достижения мира с помощью силы» и намерен помогать Киеву занять наиболее выгодную позицию перед возможными переговорами. Он также повторил, что в этом году Великобритания выделила рекордную сумму на оказание военной помощи Украине.