Стармер заявил, что Великобритания не будет выбирать между США и ЕС

«Очень важно сотрудничать с ними обоими, и нам это не кажется выбором по принципу “или-или”. Мы ежедневно очень плотно сотрудничаем с нашими европейскими союзниками, особенно по теме Украины. Однако мы также сотрудничаем с США в сферах безопасности и обороны, где нас связывают особые отношения. Так было всегда и так будет еще много-много лет», — сказал Стармер. «[В интересах страны] нам кажется важным работать с обоими партнерами, особенно в это нестабильное время», — добавил глава британского правительства.