Управление в фондовом режиме

В 2015—2016 годах Наталья Киселева участвовала в первом конкурсе на должность гендиректора фонда капремонта Прикамья, но победу не одержала. В 2017 году была назначена заместителем директора фонда. Однако в августе 2020 года вернулась в администрацию Перми, где работала начальником управления жилищных отношений. В начале 2023 года госпожа Киселева снова участвовала в конкурсе на должность директора краевого фонда капремонта и дошла до финального этапа отбора, но уступила Владимиру Хлебникову.