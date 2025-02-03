Politico: Трамп распорядится о выходе США из СПЧ ООН

Из них следует, что «Трамп сегодня днем, как ожидается, подпишет исполнительный указ о выходе США из СПЧ ООН и о запрете на дальнейшее финансирование агентства ООН по оказанию помощи Газе». Газета обращает внимание на то, что указ о запрете финансирования БАПОР будет подписан накануне визита в американскую столицу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.