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Politico: Трамп распорядится о выходе США из СПЧ ООН

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп в течение суток подпишет исполнительный указ о выходе США из Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) и прекращении финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом сообщила американская газета Politico со ссылкой на полученные ее журналистами документы.

Источник: Reuters

Из них следует, что «Трамп сегодня днем, как ожидается, подпишет исполнительный указ о выходе США из СПЧ ООН и о запрете на дальнейшее финансирование агентства ООН по оказанию помощи Газе». Газета обращает внимание на то, что указ о запрете финансирования БАПОР будет подписан накануне визита в американскую столицу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Издание подчеркивает, что согласно указу Трампа госсекретарь США Марко Рубио должен будет докладывать Белому дому о том, какие международные организации или объединения «занимаются продвижением радикальной или антиамериканской политики». В то же время, по данным Politico, документ содержит оценку, согласно которой СПЧ ООН «не следует своей цели и используется в качестве органа защиты стран, допускающих ужасные нарушения прав человека».

28 октября 2024 года Кнессет (однопалатный парламент) Израиля принял закон о запрете деятельности БАПОР в стране. За документ проголосовали 92 депутата, 10 высказались против. Закон запрещает БАПОР иметь представительства, предоставлять услуги и вести прямо или косвенно какую-либо деятельность на израильской территории. Законопроект был подготовлен из-за информации об участии сотрудников агентства в атаке на еврейское государство, совершенной вооруженными сторонниками палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года. Израиль неоднократно утверждал, что многие работники БАПОР причастны к деятельности боевого крыла радикального движения.