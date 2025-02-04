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Вице-губернатору Омельницкому поручили кураторство над Комздравом Петербурга

Ранее работу Комздрава курировал Олег Эргашев.

В понедельник, 3 февраля, вице-губернатора Петербурга Владимира Омельницкого назначили куратором деятельности Комитетов по здравоохранению, информатизации и связи, а также управлению ветеринарии. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов. Ранее работу этих ведомств курировал вице-губернатор Олег Эргашев, сложивший свои полномочия 22 января.

— Внести изменение в распоряжение губернатор Санкт-Петербурга «О распределении обязанностей между вице-губернаторами Петербурга» исключив слова «Эргашев О. Н.», — следует из распоряжения губернатора от 24 января.

Олег Эргашев ушел в отставку после почти пяти лет работу на должности «медицинского» вице-губернатора. Владимир Омельницкий ранее возглавлял администрацию Петроградского района. 14 января его назначили вице-губернатором, закрепив за ним КГИОП, КИО и управление по развитию садоводства и огородничества.