Вице-губернатору Омельницкому поручили кураторство над Комздравом Петербурга

Олег Эргашев ушел в отставку после почти пяти лет работу на должности «медицинского» вице-губернатора. Владимир Омельницкий ранее возглавлял администрацию Петроградского района. 14 января его назначили вице-губернатором, закрепив за ним КГИОП, КИО и управление по развитию садоводства и огородничества.