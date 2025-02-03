Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

«Мы достигли большого прогресса по России, Украине, посмотрим, что будет. Но большой прогресс был достигнут. Мы должны остановить эту нелепую войну», — сказал он.
Еще до победы на президентских выборах Трамп не раз говорил, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был главой Белого дома вместо Джо Байдена. Он также обещал в случае переизбрания добиться урегулирования кризиса всего за 24 часа. Как позднее пояснил госсекретарь Марко Рубио, американский лидер не реализовал свои планы, поскольку для этого требуется «тяжелая работа дипломатии».
На минувшей неделе Трамп сообщил, что ведет с Россией «очень серьезное» обсуждение завершения конфликта. Он заявил, что будет говорить с Владимиром Путиным и, возможно, достигнет «чего-то существенного».
Позиция России по урегулированию конфликта на Украине
В июне прошлого года Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:
- киевские власти официально откажутся от намерений присоединиться к НАТО;
- ВСУ выйдут из новых российских регионов;
- Киев проведет демилитаризацию и денацификацию;
- Украина примет нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
Глава государства также упомянул в этом контексте отмену санкций против России.