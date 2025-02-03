Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

Еще до победы на президентских выборах Трамп не раз говорил, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был главой Белого дома вместо Джо Байдена. Он также обещал в случае переизбрания добиться урегулирования кризиса всего за 24 часа. Как позднее пояснил госсекретарь Марко Рубио, американский лидер не реализовал свои планы, поскольку для этого требуется «тяжелая работа дипломатии».