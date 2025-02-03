Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Senego: Франция начала вывод войск из Сенегала

ХАРАРЕ, 3 февраля. /ТАСС/. Франция начала вывод своих войск из Сенегала. Как сообщил портал Senego, сенегальским военным уже переданы базы Марешаль, Сент-Экзюпери и Контр-адмирал Проте.

Источник: AP 2024

Французский контингент должен полностью покинуть Сенегал к сентябрю, отмечает портал со ссылкой на свои источники.

Ранее сенегальское агентство APS со ссылкой на французский военный источник сообщило, что Париж собирается вывести все свои войска к лету. По мнению источника APS, Франция более не нуждается в постоянном военном присутствии на сенегальской территории. Он указал, что страна еще с лета 2023 года начала пересматривать идею своего военного присутствия в Западной и Центральной Африке.

Ранее президент Сенегала Бассиру Диомай Фай заявил, что Сенегал перейдет к новой доктрине военного сотрудничества с иностранными государствами, которая предусматривает прекращение их присутствия на сенегальской территории с 2025 года.

В последние несколько лет Франция вывела все свои воинские контингенты из Буркина-Фасо, Мали и Нигера. В конце декабря французская военная база в городе Файя-Ларжо в Чаде была передана под управление чадской армии.