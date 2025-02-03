Senego: Франция начала вывод войск из Сенегала

Ранее сенегальское агентство APS со ссылкой на французский военный источник сообщило, что Париж собирается вывести все свои войска к лету. По мнению источника APS, Франция более не нуждается в постоянном военном присутствии на сенегальской территории. Он указал, что страна еще с лета 2023 года начала пересматривать идею своего военного присутствия в Западной и Центральной Африке.