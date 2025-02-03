Украину беспокоит сближение позиций России и США о выборах, пишет Politico

Неназванный экс-министр Украины заявил Politico, что согласование позиций в отношении выборов между США и Россией «вызывает беспокойство», добавив, что это первое свидетельство того, что «президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин согласны в том, что они хотят отставки Владимира Зеленского».