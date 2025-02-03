Украину беспокоит сближение позиций России и США о выборах, пишет Politico

«Москва присоединилась к Вашингтону в призыве к Украине провести выборы, что вызвало обеспокоенность в Киеве», — говорится в публикации.
По данным издания, Украина опасается, что проведение выборов на данном этапе якобы поставит под угрозу сплоченность страны.
Неназванный экс-министр Украины заявил Politico, что согласование позиций в отношении выборов между США и Россией «вызывает беспокойство», добавив, что это первое свидетельство того, что «президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин согласны в том, что они хотят отставки Владимира Зеленского».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема проведения выборов на Украине важна для будущих переговоров, но Владимиру Зеленскому она не по душе.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас «несвоевременны».