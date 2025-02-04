Трамп назначил Рубио и.о. главы USAID

2 февраля официальный веб-сайт и страница в социальной сети X USAID, оказывающего помощь Украине, стали недоступны. Попытки доступа к сайту приводят к сообщению о временной недоступности или постоянному изменению адреса. Причины отключения сайта пока неясны. Агентство Reuters выдвинуло версию о том, что отключение связано с решением администрации президента США Дональда Трампа о передаче контроля над USAID в ведение Госдепартамента.