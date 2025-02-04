«Российская сторона открыта к реалистичным предложениям и готова к серьезному разговору. Как не раз отмечалось, мирное урегулирование возможно на основе стамбульского документа 2022 года, в котором говорилось о нейтральном внеблоковом безъядерном статусе Украины, ее демилитаризации и денацификации, неразмещении на ее территории иностранных войск и баз при учете современных территориальных реалий и искоренении всей совокупности первопричин украинского кризиса. Кроме того, для начала переговоров должны быть решены юридические аспекты, связанные с нелегитимностью Зеленского и его указом о запрете их ведения», — отметил дипломат.