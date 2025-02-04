CBS: Трамп планирует объединить USAID с Госдепом

Администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа планирует объединить Агентство по международному развитию (USAID) с Госдепом, а также сократить штат USAID, информирует CBS.
По данным телеканала, о реформе будет объявлено в «ближайшие дни». При этом агентство продолжит работать как структура, отвечающая за гумпомощь.
Кроме того, источники рассказали, что в настоящее время обсуждается возможное сокращение финансирования USAID.
Ранее американский бизнесмен и руководитель нового Департамента эффективности госуправления (DOGE) Илон Маск рассказал, что Дональд Трамп согласился закрыть Агентство по международному развитию.
По словам Маска, USAID является «преступной организацией», которой «пора умереть». Помимо этого, Маск назвал данное агентство «змеиным гнездом радикально левых марксистов», которые «ненавидят» Соединённые Штаты.
В понедельник стало известно, что в Вашингтоне закрылась штаб-квартира USAID. Трамп заявил, что USAID управляют «радикальные безумцы».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что данное агентство заставляло так называемые независимые СМИ «закрывать глава» на преступления, подобные удару Вооружённых сил Украины по интернату в Судже и убийству жителей в Русском Поречном.