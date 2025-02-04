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Reuters сообщило о возобновлении Вашингтоном поставок оружия Украине

Вашингтон возобновил приостановленные в последние дни поставки оружия Киеву. Об этом со ссылкой на несколько хорошо информированных источников сообщает Reuters.

Источник: AP 2024

По словам собеседников агентства, поставки оружия и военной техники вновь начались в минувшие выходные. Первоначально администрация Дональда Трампа планировала полностью прекратить военную помощь Киеву. В настоящее время в американском правительстве существуют фракции, которые расходятся во мнениях относительно того, в какой степени США должны продолжать помогать Украине вооружениями из своих запасов.

3 февраля сообщалось, что администрация Соединенных Штатов не знала точные объемы поставленных Украине вооружений, причем министерство обороны меняло определение того, что можно считать доставленным оружием.