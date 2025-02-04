Reuters сообщило о возобновлении Вашингтоном поставок оружия Украине

По словам собеседников агентства, поставки оружия и военной техники вновь начались в минувшие выходные. Первоначально администрация Дональда Трампа планировала полностью прекратить военную помощь Киеву. В настоящее время в американском правительстве существуют фракции, которые расходятся во мнениях относительно того, в какой степени США должны продолжать помогать Украине вооружениями из своих запасов.