В Петербурге появится эвакуационная комиссия

Комиссия сможет работать и в мирное, и в военное время. Цель комиссии — координация деятельности эвакуационных органов и выполнения иных задач, определенных правовыми актами. В числе задач комиссии — планирование, подготовка, организация проведения и всестороннего обеспечения эвакуации. Также комиссия будет организовывать учения по гражданской обороне и следить за подготовкой объектов гражданской обороны.
В эвакуационную комиссию войдут чиновники из сферы образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения, транспортных организаций, представители органов внутренних дел, связи, военных комиссариатов, войск национальной гвардии и других структур. Комиссия будет подотчетна губернатору Санкт-Петербурга. Функции первого заместителя председателя в документе предлагают передать председателю Жилищного комитета. Возглавит комиссию вице-губернатор, курирующий ЖКХ, — Евгений Разумишкин.
Ранее, в прошлом году, районным жилищным агентствам и Центру обеспечения гражданской защиты передали в ведение бомбоубежища — их должны инвентаризировать и подготовить к приему укрываемых.