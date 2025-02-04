Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге появится эвакуационная комиссия

Проект постановления о создании эвакуационной комиссии опубликован на сайте Смольного 3 февраля. Как говорится в пояснительной записке, это сделано в соответствии с прописанными правилами в постановлении правительства РФ.

Комиссия сможет работать и в мирное, и в военное время. Цель комиссии — координация деятельности эвакуационных органов и выполнения иных задач, определенных правовыми актами. В числе задач комиссии — планирование, подготовка, организация проведения и всестороннего обеспечения эвакуации. Также комиссия будет организовывать учения по гражданской обороне и следить за подготовкой объектов гражданской обороны.

В эвакуационную комиссию войдут чиновники из сферы образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения, транспортных организаций, представители органов внутренних дел, связи, военных комиссариатов, войск национальной гвардии и других структур. Комиссия будет подотчетна губернатору Санкт-Петербурга. Функции первого заместителя председателя в документе предлагают передать председателю Жилищного комитета. Возглавит комиссию вице-губернатор, курирующий ЖКХ, — Евгений Разумишкин.

Ранее, в прошлом году, районным жилищным агентствам и Центру обеспечения гражданской защиты передали в ведение бомбоубежища — их должны инвентаризировать и подготовить к приему укрываемых.