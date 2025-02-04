В Петербурге появится эвакуационная комиссия

Комиссия сможет работать и в мирное, и в военное время. Цель комиссии — координация деятельности эвакуационных органов и выполнения иных задач, определенных правовыми актами. В числе задач комиссии — планирование, подготовка, организация проведения и всестороннего обеспечения эвакуации. Также комиссия будет организовывать учения по гражданской обороне и следить за подготовкой объектов гражданской обороны.