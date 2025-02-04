Рютте решил держать в «тайне» от Путина видение урегулирования на Украине

«Я не могу сейчас точно описать, как будут проходить эти переговоры. У меня уже есть идеи, как это может выглядеть. Но мы не хотим делать Путина умнее, чем он уже есть. Мы оставим это небольшой тайной. Только конец ясен: после этого Путин больше никогда не попытается повторить такое», — сказал он.