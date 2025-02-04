Рютте решил держать в «тайне» от Путина видение урегулирования на Украине

«Я не могу сейчас точно описать, как будут проходить эти переговоры. У меня уже есть идеи, как это может выглядеть. Но мы не хотим делать Путина умнее, чем он уже есть. Мы оставим это небольшой тайной. Только конец ясен: после этого Путин больше никогда не попытается повторить такое», — сказал он.
Рютте добавил, что Запад должен обеспечить Киеву наилучшее возможное положение«, что означает поддержку его оружием и обучение украинских солдат. Он подчеркнул, что мирное соглашение должно быть “устойчивым”, чтобы российская сторона не могла взять под контроль другие территории Украины.
Россия называла свои условия для переговоров и режима прекращения огня с Украиной: это вывод украинских военных с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей; отказ Киева от стремления в НАТО; нейтральный статус Украины; отмена санкций; международное признание российскими новых регионов и Крыма.
Путин отмечал также, что итоговый документ нужно будет подписывать с легитимными властями, к которым президента Украины Владимира Зеленского он не относит, так как срок его полномочий истек в мае прошлого года.
Украина настаивает на том, что ее нужно пригласить в НАТО, а также на получении гарантий безопасности от Запада, которые будут включать получение оружия и меры по поддержке украинской оборонной промышленности. В числе других возможных опций обсуждалось размещение европейских миротворческих сил на Украине.