Пушков: Трамп не сможет повлиять на Москву через цены на нефть

Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что президент США Дональд Трамп не сможет использовать ценовые манипуляции на мировом нефтяном рынке для оказания давления на Москву по вопросу Украины.
В своем Telegram-канале парламентарий отметил, что такая стратегия малореалистична, поскольку существует множество факторов, которые находятся вне контроля американского лидера.
По его словам, попытка снизить доходы России от продажи нефти через искусственное понижение цен может оказаться неосуществимой.
Ранее президент США Дональд Трамп высказал мнение, что снижение цен на нефть ОПЕК может автоматически способствовать завершению конфликта на Украине.