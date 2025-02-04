Reuters: США возобновили поставки оружия Украине

Соединённые Штаты приостанавливали поставки вооружения Киеву, однако уже возобновили их, информирует Reuters.
«Поставки оружия из США на Украину были ненадолго приостановлены в последние дни, прежде чем возобновиться в выходные», — говорится в сообщении.
По данным источников агентства, американская сторона первоначально рассматривала возможность полного прекращения поставок грузов для Вооружённых сил Украины.
В настоящее время в администрации американского лидера ведутся споры относительно объёмов таких поставок их арсеналов США.
Ранее Reuters узнало, что Соединённые Штаты замедляли поставки оружия Киеву из-за страха эскалации с РФ.
Накануне Трамп заявил, что Вашингтон заинтересован в поставках редкоземельных металлов с украинской территории и планирует получить от Киева соответствующие гарантии. Взамен он предложил Украине помощь со стороны Вашингтона.