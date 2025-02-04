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Reuters: США возобновили поставки оружия Украине

По данным агентства, в администрации Трампа ведутся споры.

Соединённые Штаты приостанавливали поставки вооружения Киеву, однако уже возобновили их, информирует Reuters.

«Поставки оружия из США на Украину были ненадолго приостановлены в последние дни, прежде чем возобновиться в выходные», — говорится в сообщении.

По данным источников агентства, американская сторона первоначально рассматривала возможность полного прекращения поставок грузов для Вооружённых сил Украины.

В настоящее время в администрации американского лидера ведутся споры относительно объёмов таких поставок их арсеналов США.

Ранее Reuters узнало, что Соединённые Штаты замедляли поставки оружия Киеву из-за страха эскалации с РФ.

Накануне Трамп заявил, что Вашингтон заинтересован в поставках редкоземельных металлов с украинской территории и планирует получить от Киева соответствующие гарантии. Взамен он предложил Украине помощь со стороны Вашингтона.