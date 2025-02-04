Ранее китайские СМИ писали, что президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут сформировать новый мировой порядок. Изначально Трамп и Путин должны завершить украинский конфликт, после этого они, начав сотрудничество с Китаем, могут войти в историю как соавторы многополярного мира.