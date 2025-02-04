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Дональд Трамп и Си Цзиньпин проведут переговоры в ближайшие 24 часа

Американский президент Дональд Трамп планирует поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие 24 часа. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в эфире телеканала Fox News.

Источник: Life.ru

«У него есть план поговорить с председателем Си в течение следующих 24 часов», — подчеркнула Ливитт, добавив, что не станет забегать вперёд и раскрывать детали предстоящего разговора.

Ранее китайские СМИ писали, что президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут сформировать новый мировой порядок. Изначально Трамп и Путин должны завершить украинский конфликт, после этого они, начав сотрудничество с Китаем, могут войти в историю как соавторы многополярного мира.