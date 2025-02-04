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Трамп рассчитывает поговорить с Си Цзиньпином в ближайшие 24 часа

Детали предстоящего разговора не раскрываются.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп намерен провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в течение ближайших суток.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире Fox News.

По ее словам, глава государства уже обозначил свои планы обсудить вопросы с китайским лидером. Левитт подчеркнула, что не будет раскрывать детали предстоящего разговора заранее.

Ранее стало известно о планах Китая начать переговоры с США по торговой политике на основе договоренностей, которые заключили с первой администрацией лидера страны Дональда Трампа в 2020 году.