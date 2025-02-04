Следователи смогут приостанавливать операции с банковскими счетами подозреваемых

«В целях обеспечения установленного УПК уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора дознаватель, следователь или суд вправе применить к подозреваемому или обвиняемому меру процессуального принуждения в виде приостановления операций с денежными средствами, электронными денежными средствами и авансовыми платежами», — сказано в поправке к ст. 111 Уголовно-процессуального кодекса, которые разработало МВД. Там также указано, что на подобные меры следствие может пойти в случае наличия оснований того, что деньги на счету обвиняемого или подозреваемого, а также авансовые платежи или электронные денежные средства использовались при совершении преступления.