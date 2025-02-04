Следователи смогут приостанавливать операции с банковскими счетами подозреваемых

«В целях обеспечения установленного УПК уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора дознаватель, следователь или суд вправе применить к подозреваемому или обвиняемому меру процессуального принуждения в виде приостановления операций с денежными средствами, электронными денежными средствами и авансовыми платежами», — сказано в поправке к ст. 111 Уголовно-процессуального кодекса, которые разработало МВД. Там также указано, что на подобные меры следствие может пойти в случае наличия оснований того, что деньги на счету обвиняемого или подозреваемого, а также авансовые платежи или электронные денежные средства использовались при совершении преступления.
Приостановить банковские операции следователь сможет с разрешения начальника следственного органа, а дознаватель — с согласия прокурора. Срок подобного ограничения должен составлять не более 10 суток. До истечения этого времени следствие должно будет наложить арест в судебном порядке на счета обвиняемого или подозреваемого. В противном случае блокировку придется снять.
В случае приостановки операций обвиняемый или подозреваемый не сможет пополнить счет, снять наличные или закрыть счет. При этом приостановка операций с денежными средствами на счете не повлечет за собой их автоматического изъятия в бюджет РФ. Законопроект прошел согласование Минюста РФ, СК, ФСБ, Генпрокуратуры, Минфина, Минцифры и Росфинмониторинга.
Оперативная реакция на попытки вывода средств
Заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов отметил в беседе с ТАСС, что предложенные в УПК РФ изменения направлены на повышение эффективности борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий.
«Одной из ключевых проблем является длительный процесс получения информации от банков, операторов электронных платежей и связи. Средний срок предоставления таких данных превышает месяц, что значительно снижает эффективность расследований. Законопроект решает эту проблему, сокращая сроки предоставления информации до трех рабочих дней, а в ряде случаев — до 24 часов», — сказал он.
По словам Черепанова, одним из важнейших нововведений является возможность следователя приостанавливать операции с банковскими счетами и электронными средствами платежа на срок до 10 суток без необходимости предварительного судебного решения. «Это позволит оперативно реагировать на попытки преступников вывести похищенные средства. При этом механизм содержит гарантии защиты прав граждан: любые ограничения подлежат обязательному контролю со стороны прокурора и судебной власти», — отметил эксперт.
Черепанов также подчеркнул, что предлагаемые изменения не нарушают конституционные права граждан, поскольку направлены исключительно на противодействие преступным схемам и защиту потерпевших.