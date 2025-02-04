Полищук: Киев способен на самые циничные шаги в отношении Белоруссии

Об этом в интервью ТАСС заявил глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, отметив, что Минск следит за высказываниями представителей киевского режима.
«Знаем о провокациях», — отметил дипломат.
Также он подчеркнул, что в Белоруссии внимательно следят за активностью ВСУ в приграничной зоне.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал непростой ситуацию на границе. Позже стало известно, что в Белоруссии идёт проверка боевой готовности вооружённых сил страны.
Корреспондент RT Роман Косарев ранее показал обстановку на погранпереходе между Белоруссией и Украиной. Белорусские пограничники несут службу в усиленном варианте. Ситуация там контролируемая, заявили в Госпогранкомитете республики.