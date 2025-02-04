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Полищук: Киев способен на самые циничные шаги в отношении Белоруссии

Киевское руководство на фоне успешного продвижения ВС России способно пойти на самые циничные и безрассудные шаги в отношении Белоруссии.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в интервью ТАСС заявил глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, отметив, что Минск следит за высказываниями представителей киевского режима.

«Знаем о провокациях», — отметил дипломат.

Также он подчеркнул, что в Белоруссии внимательно следят за активностью ВСУ в приграничной зоне.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал непростой ситуацию на границе. Позже стало известно, что в Белоруссии идёт проверка боевой готовности вооружённых сил страны.

Корреспондент RT Роман Косарев ранее показал обстановку на погранпереходе между Белоруссией и Украиной. Белорусские пограничники несут службу в усиленном варианте. Ситуация там контролируемая, заявили в Госпогранкомитете республики.