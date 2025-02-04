Посольство РФ в Лондоне предостерегло британцев от вступления в ряды ВСУ

Посольство также подчеркнуло, что в случае пленения иностранцев ожидает уголовное преследование по российским законам, предусматривающим наказание за наемничество сроком до 15 лет лишения свободы. В связи с этим диппредставительство предостерегло иностранцев от участия в боевых действиях и призвало с недоверием относиться к пропаганде, призывающей вступить в проукраинские вооруженные формирования.