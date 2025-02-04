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Посольство РФ в Лондоне предостерегло британцев от вступления в ряды ВСУ

В случае попадания в плен иностранных бойцов будет ждать уголовное преследование со стороны российских органов.

Источник: Аргументы и факты

Российское посольство в Лондоне через Telegram-канал предупредило британских граждан о рисках участия в вооруженном конфликте на стороне Украины в качестве наемников.

Дипломаты обратили внимание на то, что Вооруженные силы России классифицируют иностранных бойцов, не имеющих украинского гражданства и сражающихся за Украину, как наемников. В соответствии с дополнительным протоколом к Женевским конвенциям от 1949 года, такие лица лишаются статуса комбатантов и военнопленных, становясь законной военной целью.

Посольство также подчеркнуло, что в случае пленения иностранцев ожидает уголовное преследование по российским законам, предусматривающим наказание за наемничество сроком до 15 лет лишения свободы. В связи с этим диппредставительство предостерегло иностранцев от участия в боевых действиях и призвало с недоверием относиться к пропаганде, призывающей вступить в проукраинские вооруженные формирования.

По мнению российских дипломатов, причиной подобных призывов является значительное сокращение численности украинских войск и провал мобилизационных мероприятий на территории Украины. Посольство также подчеркнуло, что организаторы подобных кампаний несут ответственность за возможную гибель иностранных бойцов и жертв среди гражданского населения.

Ранее стало известно, что наемники из Колумбии массово покидают Украину на фоне проблем у Вооруженных сил Украины.