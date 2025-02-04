Белый дом анонсировал разговор Трампа и Си Цзиньпина в ближайшие 48 часов

«Он [Трамп] сказал в Овальном кабинете, что это состоится в течение следующей пары дней», — сказала она.
Ранее Трамп анонсировал, что контакты между США и КНР могут состояться в ближайшие 24 часа. «Что касается Китая. Будем разговаривать с Китаем, возможно, в ближайшие 24 часа», — заявил американский президент.
Президент США подписал 1 февраля указ о введении таможенных пошлин в отношении поставок товаров из Канады, Китая и Мексики. Согласно документу, пошлины в размере 25% вводятся на импорт из Мексики и Канады (10% в отношении канадских энергоресурсов). Дополнительные пошлины в размере 10% вводятся на товары из КНР. Позднее Трамп приостановил на месяц введение пошлин на товары из Мексики после того, как президент страны Клаудия Шейнбаум дала согласие на размещение 10 тыс. военнослужащих Мексики на границе с США в целях ужесточения борьбы с незаконной иммиграцией и торговлей наркотиками.
На Канаду, Китай и Мексику приходится треть всех импортируемых Соединенными Штатами товаров и услуг. В 2023 году совокупный объем экспорта этих трех стран в США составил почти $1,5 трлн.