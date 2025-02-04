Белый дом анонсировал разговор Трампа и Си Цзиньпина в ближайшие 48 часов

Президент США подписал 1 февраля указ о введении таможенных пошлин в отношении поставок товаров из Канады, Китая и Мексики. Согласно документу, пошлины в размере 25% вводятся на импорт из Мексики и Канады (10% в отношении канадских энергоресурсов). Дополнительные пошлины в размере 10% вводятся на товары из КНР. Позднее Трамп приостановил на месяц введение пошлин на товары из Мексики после того, как президент страны Клаудия Шейнбаум дала согласие на размещение 10 тыс. военнослужащих Мексики на границе с США в целях ужесточения борьбы с незаконной иммиграцией и торговлей наркотиками.