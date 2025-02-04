Трюдо: США на 30 дней приостановят введение пошлин на товары из Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о временной отсрочке введения США импортных пошлин на канадские товары сроком на 30 дней.
Соответствующее решение было принято после его переговоров с американским президентом Дональдом Трампом, о чем Трюдо сообщил на платформе X*.
В рамках договоренности Канада обязалась усилить меры по борьбе с наркотрафиком и укрепить пограничную безопасность. На эти цели планируется выделить $1,3 млрд.
Ранее американский лидер Дональд Трамп объявил о приостановке введения пошлин против Мексики на месяц.
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