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Трюдо: США на 30 дней приостановят введение пошлин на товары из Канады

Канада обязалась усилить меры по борьбе с наркотрафиком и укрепить пограничную безопасность.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о временной отсрочке введения США импортных пошлин на канадские товары сроком на 30 дней.

Соответствующее решение было принято после его переговоров с американским президентом Дональдом Трампом, о чем Трюдо сообщил на платформе X*.

В рамках договоренности Канада обязалась усилить меры по борьбе с наркотрафиком и укрепить пограничную безопасность. На эти цели планируется выделить $1,3 млрд.

Ранее американский лидер Дональд Трамп объявил о приостановке введения пошлин против Мексики на месяц.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.