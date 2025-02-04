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WSJ: Трамп рассматривает ликвидацию Минобразования в США

Илон Маск раскритиковал деятельность Минобразования.

Администрация американского лидера Дональда Трампа рассматривает возможность ликвидации Минобразования Соединённых Штатов, пишет The Wall Street Journal.

По данным газеты, это может быть осуществлено в рамках инициатив по сокращению американских федеральных ведомств.

В публикации сказано, что на рассмотрении администрации Трампа оказался указ, который «передаст часть функций министерства другим ведомствам или полностью упразднит его».

Кроме того, данный документ предусматривает подготовку проекта закона о ликвидации Министерства образования США.

В настоящее время советники Трампа ведут дискуссии о деталях указа, а также времени его подписания.

Американский бизнесмен и руководитель нового Департамента эффективности госуправления (DOGE) Илон Маск поддержал инициативу сокращения государственного аппарата и подверг критике деятельность Минобразования.

Ранее сообщалось, что администраци Трампа планирует объединить Агентство по международному развитию с Госдепом, а также сократить штат USAID.

Трамп заявил, что USAID управляют «радикальные безумцы», а Маск назвал данное агентство «змеиным гнездом радикально левых марксистов», которые «ненавидят» Соединённые Штаты.