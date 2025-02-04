WSJ: Трамп рассматривает ликвидацию Минобразования в США

Администрация американского лидера Дональда Трампа рассматривает возможность ликвидации Минобразования Соединённых Штатов, пишет The Wall Street Journal.
По данным газеты, это может быть осуществлено в рамках инициатив по сокращению американских федеральных ведомств.
В публикации сказано, что на рассмотрении администрации Трампа оказался указ, который «передаст часть функций министерства другим ведомствам или полностью упразднит его».
Кроме того, данный документ предусматривает подготовку проекта закона о ликвидации Министерства образования США.
В настоящее время советники Трампа ведут дискуссии о деталях указа, а также времени его подписания.
Американский бизнесмен и руководитель нового Департамента эффективности госуправления (DOGE) Илон Маск поддержал инициативу сокращения государственного аппарата и подверг критике деятельность Минобразования.
Ранее сообщалось, что администраци Трампа планирует объединить Агентство по международному развитию с Госдепом, а также сократить штат USAID.
Трамп заявил, что USAID управляют «радикальные безумцы», а Маск назвал данное агентство «змеиным гнездом радикально левых марксистов», которые «ненавидят» Соединённые Штаты.