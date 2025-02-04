Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕС сообщила об ответных мерах в случае введения США пошлин на его товары

Евросоюз готов к вызовам в отношениях с США.

Источник: Аргументы и факты

Европейский союз намерен дать жесткий ответ США в случае введения пошлин на европейские товары.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после завершения неформального саммита ЕС в Брюсселе. Она подчеркнула, что Евросоюз готов к возможным вызовам в отношениях с Вашингтоном.

Председатель Евросовета Антониу Кошта отметил, что Соединенные Штаты остаются партнером и союзником Европы. По его словам, разногласия возможны даже между друзьями, но их следует решать через диалог, при этом отстаивая собственные принципы, интересы и ценности.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о временной отсрочке введения США импортных пошлин на канадские товары сроком на 30 дней.