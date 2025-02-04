ЕС сообщила об ответных мерах в случае введения США пошлин на его товары

Европейский союз намерен дать жесткий ответ США в случае введения пошлин на европейские товары.
Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после завершения неформального саммита ЕС в Брюсселе. Она подчеркнула, что Евросоюз готов к возможным вызовам в отношениях с Вашингтоном.
Председатель Евросовета Антониу Кошта отметил, что Соединенные Штаты остаются партнером и союзником Европы. По его словам, разногласия возможны даже между друзьями, но их следует решать через диалог, при этом отстаивая собственные принципы, интересы и ценности.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о временной отсрочке введения США импортных пошлин на канадские товары сроком на 30 дней.