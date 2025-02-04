Reuters: США возобновили поставки оружия Украине после обсуждений в Белом доме

Вопрос поддержки Украины со стороны США оказался в центре новых заявлений Дональда Трампа. Он предложил Киеву сделку: помощь в обмен на доступ к редкоземельным материалам. Эта инициатива перекликается с «планом победы», который Владимир Зеленский представил американским республиканцам еще до выборов 2024 года. Тем временем в Белом доме обсуждаются перспективы поставок оружия Киеву, а сам Зеленский подчеркивает, что переговоры о будущем Украины не могут вестись без ее участия.