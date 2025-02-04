Минобороны предложило изменить категории годности для некоторых болезней

Как сообщается в документе, для военнообязанного, у которого есть сифилис (первичный, вторичный и скрытый при замедленной негативации микрореакции преципитации), категорию предлагают поменять с «ограниченно годен» на «годен с незначительными ограничениями». Предлагается также исключить пункт, согласно которому военнослужащих с поздним, врожденным сифилисом признавали негодными к службе.