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МИД РФ подтвердил, что «Орешник» будет размещен в Белоруссии

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российские ракетные системы «Орешник» будут размещены на территории Белоруссии согласно договоренности лидеров двух стран. Об этом заявил в интервью ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Источник: Агентство «Москва»

«Россия в соответствии с союзническими обязательствами, которые в 2024 году были закреплены в Концепции безопасности Союзного государства и двустороннем межгосударственном Договоре о гарантиях безопасности, готова предоставить Минску необходимую помощь и предпринять шаги для защиты общего оборонного пространства», — отметил дипломат.

В этом контексте он подчеркнул, что, в соответствии с договоренностью лидеров двух стран, «в Белоруссии также будут размещены российские баллистические ракеты средней дальности “Орешник”.

Полищук напомнил, что на территории Белоруссии развернута совместная Региональная группировка войск, размещены современные российские оборонные комплексы и нестратегическое ядерное оружие. Кроме того, по его словам, белорусские вооруженные силы и органы безопасности «способны самостоятельно справляться с внешними и внутренними угрозами».

В конце января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российская гиперзвуковая система «Орешник» появится в республике «со дня на день». По словам главы государства, она может быть размещена на территории республики ближе к Смоленску.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.

Лукашенко Александр
Путин Владимир