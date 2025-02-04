МИД РФ подтвердил, что «Орешник» будет размещен в Белоруссии

«Россия в соответствии с союзническими обязательствами, которые в 2024 году были закреплены в Концепции безопасности Союзного государства и двустороннем межгосударственном Договоре о гарантиях безопасности, готова предоставить Минску необходимую помощь и предпринять шаги для защиты общего оборонного пространства», — отметил дипломат.
В этом контексте он подчеркнул, что, в соответствии с договоренностью лидеров двух стран, «в Белоруссии также будут размещены российские баллистические ракеты средней дальности “Орешник”.
Полищук напомнил, что на территории Белоруссии развернута совместная Региональная группировка войск, размещены современные российские оборонные комплексы и нестратегическое ядерное оружие. Кроме того, по его словам, белорусские вооруженные силы и органы безопасности «способны самостоятельно справляться с внешними и внутренними угрозами».
В конце января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российская гиперзвуковая система «Орешник» появится в республике «со дня на день». По словам главы государства, она может быть размещена на территории республики ближе к Смоленску.
Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.