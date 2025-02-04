МИД РФ подтвердил, что «Орешник» будет размещен в Белоруссии

«Россия в соответствии с союзническими обязательствами, которые в 2024 году были закреплены в Концепции безопасности Союзного государства и двустороннем межгосударственном Договоре о гарантиях безопасности, готова предоставить Минску необходимую помощь и предпринять шаги для защиты общего оборонного пространства», — отметил дипломат.